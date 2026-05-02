പാണക്കാട് ശിഹാബ് തങ്ങളെ സമൂഹമാധ‍്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി; മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിക്കെതിരേ കേസ്

By  Metro Desk May 2, 2026, 22:37 IST
Police

പെരുമ്പാവൂർ‌: മുസ്‌ലിം ലീഗ് മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ സമൂഹമാധ‍്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിക്കെതിരേ കേസെടുത്തു. ആസാദ് റോഡ് സ്വദേശി ബി. അനസിനെതിരേ പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.

പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭ കൗൺസിലറും മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പി.എ. കാസിമിന്‍റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. തങ്ങളെ ആർഎസ്എസ് വേഷത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർധ വളർത്താനും പാണക്കാട് കുടുംബത്തിനും മുസ്‌ലിം ലീഗിനും മാനഹാനി വരുത്താനും പ്രതി ബോധപൂർവം ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് പരാതിക്കാരന്‍റെ ആരോപണം.

