സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം; വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പവർകട്ടിന് സാധ്യതയെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി (KSEB) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മഴ മാറിനിൽക്കുന്നതും അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നതും കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
ദേശീയ പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ആവശ്യമായ അളവിൽ അധിക വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ബോർഡ് നിർബന്ധിതരാകും.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
പീക്ക് സമയങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം: വൈകുന്നേരം 6:00 മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നിയന്ത്രണത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യത.
വൈദ്യുതി കമ്മി: പ്രതിദിന പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ 300 മുതൽ 500 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതിയുടെ കുറവാണ് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്നത്.
കാരണങ്ങൾ: മഴക്കുറവ് മൂലം അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതും രാജ്യത്തുടനീളം വൈദ്യുതി ആവശ്യകത ഉയർന്നതും പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയാക്കി.
വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ലൈറ്റുകൾ, എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ, മറ്റ് ഉയർന്ന വാട്ടേജ് ഉപകരണങ്ങൾ (ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ) എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.