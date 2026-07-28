സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം; വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പവർകട്ടിന് സാധ്യതയെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി

By  Metro Desk Jul 28, 2026, 12:28 IST
പവർ കട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി (KSEB) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മഴ മാറിനിൽക്കുന്നതും അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നതും കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

​ദേശീയ പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ആവശ്യമായ അളവിൽ അധിക വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ബോർഡ് നിർബന്ധിതരാകും.

​പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

പീക്ക് സമയങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം: വൈകുന്നേരം 6:00 മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നിയന്ത്രണത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യത.

വൈദ്യുതി കമ്മി: പ്രതിദിന പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ 300 മുതൽ 500 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതിയുടെ കുറവാണ് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്നത്.

കാരണങ്ങൾ: മഴക്കുറവ് മൂലം അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതും രാജ്യത്തുടനീളം വൈദ്യുതി ആവശ്യകത ഉയർന്നതും പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയാക്കി.

​വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ലൈറ്റുകൾ, എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ, മറ്റ് ഉയർന്ന വാട്ടേജ് ഉപകരണങ്ങൾ (ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ) എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

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