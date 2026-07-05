പത്തനംതിട്ട പീഡനക്കേസ്: പെൺകുട്ടി മൊഴി മാറ്റി; ലൈംഗിക അതിക്രമം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് വൈദ്യപരിശോധനാ ഫലം
പത്തനംതിട്ട: ജില്ലയെ ഉലച്ച പോക്സോ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. സഹപാഠികൾ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പെൺകുട്ടി പോലീസിന് പുതിയ മൊഴി നൽകി. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നതാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ മൊഴിമാറ്റം.
ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ, പെൺകുട്ടി ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായിട്ടില്ലെന്ന് വൈദ്യപരിശോധനാ ഫലത്തിലും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഭയമോ മറ്റ് സമ്മർദ്ദങ്ങളോ കാരണമാണ് മുൻപ് സഹപാഠികൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ.
വൈദ്യപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടും പെൺകുട്ടിയുടെ പുതിയ രഹസ്യമൊഴിയും പുറത്തുവന്നതോടെ കേസിന്റെ ഭാവി തന്നെ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വ്യാജ പരാതിയാണോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്. കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾക്കായി പോലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.