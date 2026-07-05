പത്തനംതിട്ട പീഡനക്കേസ്: പെൺകുട്ടി മൊഴി മാറ്റി; ലൈംഗിക അതിക്രമം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് വൈദ്യപരിശോധനാ ഫലം

By  Metro Desk Jul 5, 2026, 07:47 IST
പോലീസ്

പത്തനംതിട്ട: ജില്ലയെ ഉലച്ച പോക്സോ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. സഹപാഠികൾ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പെൺകുട്ടി പോലീസിന് പുതിയ മൊഴി നൽകി. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നതാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ മൊഴിമാറ്റം.

​ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ, പെൺകുട്ടി ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായിട്ടില്ലെന്ന് വൈദ്യപരിശോധനാ ഫലത്തിലും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഭയമോ മറ്റ് സമ്മർദ്ദങ്ങളോ കാരണമാണ് മുൻപ് സഹപാഠികൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ.

​വൈദ്യപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടും പെൺകുട്ടിയുടെ പുതിയ രഹസ്യമൊഴിയും പുറത്തുവന്നതോടെ കേസിന്റെ ഭാവി തന്നെ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വ്യാജ പരാതിയാണോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്. കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾക്കായി പോലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

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