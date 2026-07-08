ചിറയിൻകീഴിൽ യുവാവിന്റെ കണ്ണിൽ പെപ്പർ സ്പ്രേ അടിച്ച സംഭവം: ഇരയ്ക്ക് 50,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവ്

By  Metro Desk Jul 8, 2026, 21:08 IST
സ്പ്രേ

തിരുവനന്തപുരം: ചോദ്യം ചെയ്യാനായി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയ യുവാവിന്റെ കണ്ണിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എസ്.ഐ) പെപ്പർ സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇരയ്ക്ക് 50,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ അടിയന്തര നടപടി. ചിറയിൻകീഴ് കുറക്കട സ്വദേശിയായ ശ്രീനാഥ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവായിരിക്കുന്നത്.

​നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ 50,000 രൂപ നിലവിൽ സർക്കാർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ശേഷം, ഇത് കുറ്റക്കാരനായ എസ്.ഐ സുമേഷ് ലാലിന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഘട്ടംഘട്ടമായി ഈടാക്കാനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു മാസത്തിനകം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത കാലയളവിന് 8 ശതമാനം പലിശ നൽകണമെന്നും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസിന്റെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

​സംഭവ പശ്ചാത്തലം:

​2023 ഒക്ടോബർ 9-നാണ് തിരുവനന്തപുരം ചിറയിൻകീഴ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരനായ ശ്രീനാഥും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമോചന കേസ് കുടുംബ കോടതിയിൽ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ശ്രീനാഥ് ഭാര്യയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് സന്ദേശമയച്ചുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിറയിൻകീഴ് പൊലീസ് ഇയാളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.

​സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രകോപിതനായ അന്നത്തെ എസ്.ഐ സുമേഷ് ലാൽ, കണ്ണുകൾക്ക് അതിശക്തമായ നീറ്റലുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള രാസദ്രാവകം (പെപ്പർ സ്പ്രേ) ശ്രീനാഥിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നേരിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

​അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്:

​സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലും, തുടർന്ന് ഐ.ജി യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും എസ്.ഐയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അതിക്രമം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

​പരാതിക്കാരൻ എസ്.ഐയുടെ മുറിയിൽ നിന്നും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതെന്നും വാഷ് ബേസിൻ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചതായും സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന സാക്ഷികൾ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും കണ്ണ് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയ ശ്രീനാഥിന്റെ കണ്ണുകളിൽ പെപ്പർ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചുവപ്പും അസ്വസ്ഥതകളും ഡോക്ടർമാരും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പും രംഗത്തെത്തിയത്.

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