പേരാമ്പ്ര മർദനം: പോലീസ് നടപടിയെടുക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല, നിയമനടപടി തുടരുമെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ
Oct 31, 2025, 14:57 IST
പേരാമ്പ്ര മർദനത്തിൽ പോലീസ് നടപടിയെടുക്കുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നില്ലെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി. കുറ്റം ചെയ്തവർക്കെതിരെ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകും. തുടർ നടപടികൾ പാർട്ടിയോട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു.
പേരാമ്പ്രയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ സിഐ അഭിലാഷ് ഡേവിഡ് തന്നെ മർദിച്ചെന്നായിരുന്നു ഷാഫിയുടെ ആരോപണം. അതേസമയം ഷാഫിയുടെ ആരോപണത്തിൽ നിയമനടപടിക്ക് വടകര കൺട്രോൾ റൂം എസ്എച്ച്ഒ ആയ അഭിലാഷ് ഡേവിഡ് അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോടാണ് അനുമതി തേടിയത്
പേരാമ്പ്ര സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയുടെ ആരോപണത്തിലാണ് നിയമ നടപടിക്ക് മുതിരുന്നത്. എംപി അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് അഭിലാഷിന്റെ ആരോപണം. അഭിലാഷിന്റെ അപേക്ഷ ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.