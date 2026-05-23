ബിലാലിന്റെ ഫോണിൽ യുവതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ; കൊച്ചി സെക്‌സ് റാക്കറ്റ് കേസിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

By  Metro Desk May 23, 2026, 17:17 IST
Sex Raket

കൊച്ചി: മോഡലിങ്ങിന്റെയും സിനിമകളുടെയും മറവിൽ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യക്കടത്ത്, സെക്‌സ് റാക്കറ്റ് കേസിൽ കൂടുതൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കേസിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരനായ മാവേലിക്കര ചാരുംമൂട് സ്വദേശി ശ്രീകുമാർ എന്ന ബിലാലിനെ (ബിലാൽ അലിയാസ് ശ്രീകുമാർ) മരട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് റാക്കറ്റിന്റെ വൻ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത്.

​പ്രതിയായ ബിലാലിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും നിരവധി യുവതികളുടെ ചിത്രങ്ങളും ചാറ്റുകളുടെ സ്‌ക്രീൻഷോട്ടുകളും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു. ഇരകളാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നാം പ്രതിയായ സിന്ധുവിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ബിലാലാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സിന്ധു ദുബായിലെ ഇടപാടുകാർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത് വലിയ തുകയ്ക്ക് വിലപേശൽ നടത്തിയിരുന്നതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ഡീലിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ കമ്മീഷൻ

​ഫാഷൻ ഷോകളിലും മോഡലിങ് വേദികളിലും എത്തിയാണ് പ്രതികൾ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ വലയിലാക്കിയിരുന്നത്. കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇതിനായി ബിലാലിന് പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ ബിലാൽ നേരിട്ടെത്തി പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുമുണ്ട്.

​ഒരു യുവതിയെ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയാൽ ഏജന്റായ ബിലാലിന് 50,000 രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് മാസം തോറും പ്രത്യേക കമ്മീഷനും ഇയാൾ വാങ്ങിയിരുന്നതായി റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദുബായിൽ ഒന്നാം പ്രതി സിന്ധുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'എലൈസ ഇവന്റ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് യുവതികളെ എത്തിച്ചിരുന്നത്. മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വിസയ്ക്കും ടിക്കറ്റിനുമായി ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇവരെ ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.

ക്രൂരമായ പീഡനവും ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങും

​ദുബായിൽ എത്തുന്ന യുവതികളുടെ പാസ്‌പോർട്ടും ഫോണും പ്രതികൾ ബലമായി പിടിച്ചുവെക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. തുടർന്ന് ലഹരിമരുന്ന് കലർത്തിയ പാനീയങ്ങൾ നൽകി അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി ക്രൂരമായ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി, ഇവരുടെ ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കും അയച്ചുകൊടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രതികൾ യുവതികളെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം

​കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ ഗുണ്ടാ നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ അലീന അബ്രാഹമിന് മയക്കുമരുന്ന്-ഗുണ്ടാ മാഫിയകളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ഒന്നാം പ്രതി സിന്ധു, കൊച്ചിയിലെ ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഔറംഗസേബിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചതിന്റെ രേഖകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഔറംഗസേബിനെയും കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും.

​സിന്ധു, അലീന, മഞ്ജിമ, ബിലാൽ എന്നിവരടക്കം നാല് പേരാണ് ഇതുവരെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. കേസിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ ചതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിദേശത്തുള്ള മറ്റ് പ്രതികളായ ഷംല, റഹ്മത്ത് എന്നിവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ ഇരകളുടെ വിവരങ്ങൾ അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രത്യേക വനിതാ ഒഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

