പിണറായിക്കും വീണയ്ക്കും വൻ കുരുക്ക്; 'സേവനമൊന്നും നൽകിയില്ല, പണം നൽകിയത് പിണറായിയുമായുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ട്': കർത്തയുടെ മൊഴി പുറത്ത്, വീണയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാൻ ഇഡി നീക്കം
കൊച്ചി: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച സി.എം.ആർ.എൽ – എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകൾ വീണ വിജയനും കടുത്ത തിരിച്ചടി. സി.എം.ആർ.എൽ (CMRL) മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്ത എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) നൽകിയ നിർണായക മൊഴി പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് കേസിൽ വീണയ്ക്കും പിണറായിക്കും കുരുക്ക് മുറുകിയത്.
വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് യാതൊരുവിധ സേവനവും നൽകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പവും സ്വാധീനവും കാരണമാണ് പണം നൽകിയതെന്നുമാണ് കർത്ത ഇഡിക്ക് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെ 2.78 കോടിയോളം രൂപ എക്സാലോജിക് കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
സ്വത്തുക്കളും അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിക്കുന്നു
കേസ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിന് (PMLA) കീഴിൽ വരുന്നതിനാൽ, വീണ വിജയന്റെയും എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടന്നിരിക്കുകയാണ്. വീണയുടെയും സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ലോക്കറുകൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇഡി ഇതിനകം മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ ശശിധരൻ കർത്തയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ റഡാറിലാണ്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കേസിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനും അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനും ഇഡി തയാറെടുക്കുന്നതായാണ് വിവരം.