പോലീസ് ജലപീരങ്കിയിൽ പ്രയോഗിച്ചത് മലിനജലമെന്ന് ആരോപിച്ച് ചെളിവെള്ള കുപ്പിയുമായി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ

By  Metro Desk Jun 22, 2026, 18:29 IST
മലിന ജലം

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിക്കെതിരെ എഐഎസ്എഫും എഐവൈഎഫും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നിയമസഭാ മാർച്ചിൽ പോലീസ് പ്രയോഗിച്ച ജലപീരങ്കിയെച്ചൊല്ലി നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കടുത്ത വാക്‌പോര്. സമരക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് മനഃപൂർവ്വം മലിനമായ ചെളിവെള്ളമാണ് പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ജലപീരങ്കിയിലെ വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പിയുമായി സഭയിലെത്തിയത് സഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു.

​സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അതീവ അപകടകരമായ മലിനജലമാണ് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾക്ക് നേരെ പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഏതോ തോട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത വെള്ളമാണ് പോലീസ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നും വിഷയത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജലപീരങ്കി പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം പ്രവർത്തകർക്ക് ശരീരമാകെ കടുത്ത ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതായും നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളോടെ സഭയിലെത്തിയ കെ. രാജൻ എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപിച്ചു.

​എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിഷേധിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഇതാദ്യമായല്ല ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മന്ത്രി, സമരക്കാർക്ക് നേരെ മനഃപൂർവ്വം മലിനജലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ടാങ്കറുകളിൽ ശേഖരിച്ച വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും, എന്നാൽ പഴയ കാലത്തെ ടാങ്കറുകൾ ആയതിനാൽ സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ജലപീരങ്കിയിൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം ലബോറട്ടറിയിൽ അയച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. ലാബ് ഫലം വന്നതിനു ശേഷം വിഷയം തുടർന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി.

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