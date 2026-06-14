നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വിമാനം താഴ്ന്നു പറന്നു; വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ് വീട്ടുടമയ്ക്ക് പരിക്ക്

By  Metro Desk Jun 14, 2026, 14:25 IST
Cochin

നെടുമ്പാശ്ശേരി: കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വിമാനം അസാധാരണമായ രീതിയിൽ താഴ്ന്നു പറന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ശക്തമായ വായുസമ്മർദ്ദത്തിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു. അപകടത്തിൽ മേൽക്കൂരയിലെ ഓട് rതോളിൽ വീണ് വീട്ടുടമസ്ഥന് പരിക്കേറ്റു. നെടുമ്പാശ്ശേരി ശാന്തിനഗർ സ്വദേശി കാട്ടുപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ സൈമൺ കെ.ജെ (Simon K J) യ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

​ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8.30 ഓടെയാണ് സംഭവം. വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാനായി എത്തിയ വിമാനം വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ജനവാസ മേഖലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ താഴ്ന്നു പറക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും വായുസമ്മർദ്ദത്തിലും സൈമണിന്റെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലെ നൂറിലധികം ഓടുകൾ ഇളകി താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

​സംഭവസമയത്ത് സൈമണും ഭാര്യയും വീടിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ശക്തമായ പ്രകമ്പനത്തോടെ താഴേക്ക് പതിച്ച ഓടുകളിലൊന്നാണ് സൈമണിന്റെ തോളിൽ വീണത്. പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. അപകടത്തിൽ വീടിന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​പ്രദേശത്ത് മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ വിമാനം താഴ്ന്നു പറന്ന് വീടുകളുടെ ഓടുകൾ തകർന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവള അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നു എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബം സിയാൽ (CIAL) അധികൃതർക്കും പൊലീസിനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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