മോദി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക്; തിരുവനന്തപുരത്ത് റോഡ് ഷോ
തിരുവനന്തപുരം: ഏപ്രില് 4ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക്. തിരുവനന്തപുരത്ത് റോഡ് ഷോയിലും തിരുവല്ലയില് പൊതുപരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരമധ്യത്തിലെ കിള്ളിപ്പാലം മുതല് കരമന വരെ ഒന്നര കിലോമീറ്റര് ദൂരമാണ് റോഡ് ഷോ. തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല്, നേമം മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് ഷോയില് തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ മുഴുവന് പ്രവര്ത്തകരും അണിനിരക്കും.
തിരുവല്ല, ആറന്മുള, ചെങ്ങന്നൂര് അടക്കം സമീപത്തെ പ്രധാന 10 നിയമസഭാ മണ്ഡങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രവര്ത്തകര് തിരുവല്ലയിലെ പൊതുപരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കും.
തിരുവല്ല പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തില് 30,000ത്തിലേറെ പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ മുഴുവന് പ്രവര്ത്തകര്ക്കും ആവേശമായി മാറുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറിയും തിരുവല്ലയിലെ സ്ഥാനാർഥിയുമായ അനൂപ് ആന്റണി അറിയിച്ചു.
ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തില് പ്രചാരണത്തിനെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് നടന്ന വൻ പൊതു പരിപാടിയിലും തൃശൂര് നഗരത്തില് നടന്ന റോഡ് ഷോയിലും പങ്കെടുത്താണ് മടങ്ങിയത്.