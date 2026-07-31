പിഎം ശ്രീ യുഡിഎഫിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല; അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പ്രസ്താവന തള്ളി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
തിരുവനന്തപുരം: വിവാദമായ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി 'പിഎം ശ്രീ' (PM-SHRI) നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന തള്ളി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ലെന്നും വിഷയത്തിൽ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യുഡിഎഫ് യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്, പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പിന്മാറാൻ കഴിയില്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഏതെല്ലാം സ്കൂളുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് യുഡിഎഫ് കൈക്കൊള്ളുമെന്ന വാദവും അടൂർ പ്രകാശ് ഉയർത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ നിലപാടിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രംഗത്തെത്തിയത്. അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞത് യുഡിഎഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമല്ലെന്നും, ഇത്തരം സുപ്രധാന നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നണിയിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും ലീഗ് നേതൃത്വം സൂചിപ്പിച്ചു.
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ (NEP) ഭാഗമായുള്ള പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ യുഡിഎഫിനുള്ളിലെ ഭിന്നത പരസ്യമായതോടെ വിഷയം വരും ദിവസങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയാകും.