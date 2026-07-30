പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയുമായി യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ട്: വിഹിതം ലഭിക്കാൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

By  Metro Desk Updated: Jul 30, 2026, 16:49 IST
പിഎംശ്രീ

 

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 'പിഎം ശ്രീ' (PM SHRI) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി യുഡിഎഫ്. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പദ്ധതിയ്ക്കായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചതിനാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് അറിയിച്ചു.

​കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഹിതം ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്കൂളുകളുടെ വികസനത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ തുക അത്യാവശ്യമാണ്.

​പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര ഫണ്ട് പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമായി പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലെന്നാണ് യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന നിലപാട്. 

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