പിഎംശ്രീ വിവാദം: ലീഗ് പ്രതിരോധത്തിൽ; മുന്നണിയിലും പാർട്ടിയിലും നിലപാടിൽ അവ്യക്തത
പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയെ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിരോധത്തിൽ. കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ലീഗിന്റെ മുൻ വിമർശനങ്ങൾ തിരിച്ചടിയായത്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിൽ അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്. ഉപസമിതി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ തുടർനടപടികളിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂവെന്നാണ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അതേസമയം, പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിൽ ലീഗിനകത്ത് തന്നെ ഭിന്നസ്വരങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ. മറുവിഭാഗം, അന്തിമ തീരുമാനം ഉപസമിതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണമെന്നാണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്.കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തിന് പിന്നാലെ പിഎംശ്രീ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുകയാണ്.