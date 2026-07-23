സിജെപി സമരത്തിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കെഎസ്‌യു വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്

By  Metro Desk Updated: Jul 23, 2026, 07:56 IST
KSU

തിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാർഥികളുടെ സിജെപി (CJP) പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ശക്തമായ ലത്തിച്ചാർജിലും അതിക്രമത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ (കെഎസ്‌യു) ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

​സമരക്കാർക്ക് നേരെ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കടുത്ത മർദനവും അനാവശ്യ ബലപ്രയോഗവും ഉണ്ടായതായി കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചിട്ട് പഠിപ്പുമുടക്കൽ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകിയതെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

​സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രമുഖ ക്യാമ്പസുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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