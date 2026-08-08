അർജുൻ ആയങ്കിയെ പിടികൂടാനാകാതെ പൊലീസ്; സഹായിച്ച നാലുപേർ മലപ്പുറത്ത് അറസ്റ്റിൽ

By  Metro Desk Updated: Aug 8, 2026, 13:19 IST
അർജുൻ ആയങ്കി

ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച അർജുൻ ആയങ്കിയെ പിടികൂടാൻ കഴിയാതെ പൊലീസ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാപക പരിശോധന തുടരുന്നതിനിടെ, മലപ്പുറത്ത് അർജുന് ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സഹായിച്ച നാലുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കള്ളനെന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചതിലും അർജുനെതിരെ കേസെടുത്തു.

തൃശ്ശൂർ നഗരമാകെ പൊലീസ് വലവിരിച്ചിട്ടും അർജുൻ വീണ്ടും മുങ്ങി. രാത്രി കുന്നംകുളം, ചാവക്കാട്, ഗുരുവായൂർ മേഖലകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഇതിനിടെയാണ് അർജുൻ മലപ്പുറത്ത് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്.

വട്ടംകുളം സ്വദേശികളായ ഫൈസൽ, അബൂബക്കർ സിദ്ധിഖ്, നൗഫൽ, അഷ്കർ എന്നിവരെയാണ് ചങ്ങരംകുളം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അർജുനെ ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സഹായിച്ചെന്നാണ് കേസ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ഇവരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.

അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രിയെ കള്ളനെന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചതിൽ അർജുൻ ആയങ്കിക്കെതിരെ ആലുവ സൈബർ പൊലീസും കേസെടുത്തു.അർജുനെ പിടികൂടുമ്പോൾ തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി അറിയില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. പിടിക്കേണ്ടവരെ പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് പിടിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരനും വ്യക്തമാക്കി.

‘മുട്ടിന് വെടിവച്ചാലും മുട്ടുകുത്തില്ല’ എന്നായിരുന്നു അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ സാമൂഹികമാധ്യമ കുറിപ്പ്. അർജുനെ പിന്തുണച്ച് ഇടത് അനുകൂല ഹാൻഡിലുകളും രംഗത്തെത്തി.

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