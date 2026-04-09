പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു; രാവിലെ 11 മണി വരെ കേരളത്തിൽ 33.28% വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

By  Metro Desk Apr 9, 2026, 12:11 IST
Election

കേരളം, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. രാവിലെ 11 മണി വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം മൂന്നിടങ്ങളിലും മികച്ച പോളിംഗ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

​രാവിലെ 11 മണി വരെയുള്ള വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഇപ്രകാരമാണ്:

  • അസം: 38.92%
  • പുതുച്ചേരി: 37.06%
  • കേരളം: 33.28%

​കേരളത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ബിജെപി നേതാവ് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ, എൻ. രംഗസാമി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേരത്തെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

