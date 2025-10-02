ചെടിച്ചട്ടിക്ക് കൈക്കൂലി: കളിമൺ കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കുട്ടമണിയെ നീക്കി
വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ചെടിച്ചട്ടിക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ ചെടിച്ചട്ടി ഉത്പാദകരിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കളിമൺ കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ കെ എൻ കുട്ടമണിയെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി. വിജിലൻസ് കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. കുട്ടമണിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ മന്ത്രി ഒ ആർ കേളു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
വിഷയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കാണ് മന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയത്. ചെടിച്ചട്ടി ഓർഡർ നൽകാൻ കൈക്കൂലിയായി 10,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിജിലൻസ് ആണ് കുട്ടമണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. .ഓർഡർ നൽകണമെങ്കിൽ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിക്ക് മൂന്ന് രൂപ വീതം കൈക്കൂലി നൽകണമെന്നാണ് കുട്ടമണി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
നേരത്തെ 25000 രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ഇത് 10000ത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. കുട്ടമണി കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ചെടിച്ചട്ടി ഉത്പാദകൻ വിജിലൻസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് വിജിലൻസ് നൽകിയ പണം തൃശ്ശൂർ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ വെച്ച് കുട്ടമണി വാങ്ങവെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സിഐടിയു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമാണ് കുട്ടമണി.