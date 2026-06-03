'പ​വ​ർ ബ്രോ​ക്ക​ർ​മാ​ർ ഭ​രി​ക്കു​ന്നു' എ​ന്ന് പി​ണ​റാ​യി; മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി

By  Metro Desk Jun 3, 2026, 10:29 IST
Niyama

തിരുവനന്തപുരം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൈ​രാ​ഗ്യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ക്ക്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് വി. ​ജോ​യ് ആ​ണ് സ​ഭ​യി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഒ​രു മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​വും പാ​ലി​ക്കാ​തെ 33 വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 207 ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ 310 വ​നി​ത​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ന്ന് വി. ​ജോ​യ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ൾ ലെ​റ്റ​ർ​പാ​ഡി​ൽ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, മേ​യ് മാ​സം വി​ര​മി​ക്ക​ൽ കാ​ല​മാ​ണെ​ന്നും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

മു​ൻ​പ് എ​ൽ​ഡി​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്തെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ പ​ഴ​യ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധം. തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ത്തി. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രും മു​ൻ​പ് ത​ന്നെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്നും പ​വ​ർ ബ്രോ​ക്ക​ർ​മാ​രും ദ​ല്ലാ​ൾ​മാ​രു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

മാ​ന​ദ​ണ്ഡം മ​റി​ക​ട​ന്നു​ള്ള സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​നി​ടെ മ​ന്ത്രി സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ അ​ളി​യ​നെ പേ​ഴ്സ​ണ​ൽ സ്റ്റാ​ഫി​ൽ നി​യ​മി​ച്ച കാ​ര്യം പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ന്ത്രി അ​തി​നോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ഭ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 

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