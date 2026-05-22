വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി: നാല് ജില്ലകളിൽ ഭാഗിക നിയന്ത്രണം തുടരും
കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടക്കം തുടർന്നേക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അറിയിച്ചു. പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ 400 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷനിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിനുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത്.
തകരാർ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിച്ച് സബ് സ്റ്റേഷൻ സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ മേയ് 25 വരെ സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ കെ.എസ്.ഇ.ബിയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുവരെ ഈ നാല് ജില്ലകളിൽ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും.
ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: അപ്രതീക്ഷിത ലോഡ്ഷെഡ്ഡിങ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി, വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടുതലുള്ള പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ രാത്രി 11 മണി വരെ) വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പരമാവധി ചുരുക്കി സഹകരിക്കണമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.