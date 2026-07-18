വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി: 200 മെഗാവാട്ട് സോളാർ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കെഎസ്‌ഇബി; നിർണായക റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ യോഗം ഇന്ന്

By  Metro Desk Jul 18, 2026, 10:55 IST
KSEB

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി 200 മെഗാവാട്ട് സോളാർ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കെഎസ്‌ഇബി ഒരുങ്ങുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കെഎസ്‌ഇബി നൽകിയ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് ചേരും. ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള കരാറിനാണ് കെഎസ്‌ഇബി അനുമതി തേടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഗുരുതരമായ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് കമ്മീഷൻ ഇന്നുതന്നെ ഇതിന് അനുമതി നൽകാനാണ് സാധ്യത.

​യൂണിറ്റിന് 5.96 രൂപ നിരക്കിൽ എൻടിപിസി (NTPC), പവർ പൾസ് ട്രേഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എന്നീ കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇരുകമ്പനികളിൽ നിന്നും 100 മെഗാവാട്ട് വീതം വൈദ്യുതിയാണ് ലഭ്യമാക്കുക. ഈ മാസം മുതൽ അടുത്ത വർഷം ജൂലൈ 14 വരെയാണ് കരാറിന്റെ കാലാവധി.

​സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കുറവും അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ വർദ്ധനവും കാരണം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുത്തനെ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ പീക്ക് സമയത്തെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത 3500-3600 മെഗാവാട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ വർഷം അത് 4600-4800 മെഗാവാട്ടായി വർദ്ധിച്ചു. നിലവിൽ പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 400 മുതൽ 500 മെഗാവാട്ട് വരെയുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഡാമുകളിൽ ആകെ 28 ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതിയില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പുതിയ സോളാർ വൈദ്യുതി കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് വലിയൊരളവിൽ ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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