സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; പീക്ക് അവറുകളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരും
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിലും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിലുണ്ടായ കുറവും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിലെ ഇടിവുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഉയർന്ന ഉപയോഗ സമയമായ (Peak Hours) 6 മണി മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത.
ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി പവർ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴി വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കെഎസ്ഇബി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തുടനീളം ആവശ്യകത വർധിച്ചതിനാൽ വിപണിയിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഏകദേശം 400 മുതൽ 600 മെഗാവാട്ട് വരെയുള്ള കുറവാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കെഎസ്ഇബി അടിയന്തരമായി 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കടുത്ത ചൂടും മഴക്കുറവും മൂലം ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എയർകണ്ടീഷണറുകൾ, വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ഉപയോഗമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മുമ്പ് അറിയിപ്പില്ലാതെ കറണ്ട് പോകുന്നത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്.