വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ: മന്ത്രിക്കും കെഎസ്ഇബിക്കും അതൃപ്തി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായുള്ള വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ നടപടികളിൽ മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിനും കെഎസ്ഇബിയ്ക്കും അതൃപ്തി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് ബോർഡും മന്ത്രിയും അനുകൂലിച്ചത് എന്നതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ തീരുമാനം വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകളില്ലാതെയാണ് എന്നാണ് പാർട്ടിയിലടക്കം ഉയരുന്ന വിമർശനം.
എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ജിഎൻഎ എനർജിയുമായി കരാറുണ്ടാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ എതിർക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വകുപ്പ്. നേരത്തേ ഈ വിഷയത്തിൽ അതൃപ്തിയറിയിച്ചതിനാലാണ് ചെയർമാൻ എം.ജി. രാജമാണിക്യത്തെ നീക്കിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ജിഎൻഎ എനർജിയിൽ നിന്ന് 500 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി യൂണിറ്റിന് 8.48 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പകൽ ലഭിക്കുന്ന സൗരോർജമാണ്. പകൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യം കുറവായതിനാൽ ഇത് വാങ്ങുന്നത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെയും കെഎസ്ഇബിയുടെയും വാദം. കൂടാതെ, 2027 ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലെ വൈദ്യുതിക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ജിഎൻഎയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്നും ആ സമയത്ത് വൈദ്യുതി നൽകാമെന്ന് ഹിമാചൽ ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ജിഎൻഎയിൽനിന്ന് 5 മാസത്തേക്ക് 181.2 കോടി യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ 1,566 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ്. പകൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വൈദ്യുതി ഒഴിവാക്കിയാലും ഉപയോഗപ്രദമായ വൈദ്യുതിയുടെ ശരാശരി നിരക്ക് യൂണിറ്റിന് 13.83 രൂപയാണ്. ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് 16.91 രൂപയായി ഉയരും. അതിനാൽ ജിഎൻഎ കരാറാണ് ലാഭകരമെന്നാണ് വിശദീകരണം.
ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ എൻടിപിസിയിൽ നിന്നും സിന്നാർ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ 1,000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ മറ്റൊരു വാദം. ഹിമാചലിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2,232 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, അടിയന്തര സാഹചര്യമല്ലാത്തപ്പോൾ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ മുൻകൂട്ടി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്റെ അനുമതി തേടണമെന്ന വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ജിഎൻഎ കരാറിന് അനുമതി ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.