ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ഒക്റ്റോബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ വിലക്കൂടും; വർ‌ധന 8 ശതമാനം വരെ

By  Metro Desk Sep 27, 2026, 16:30 IST
ശുഹോപകരണം

തിരുവനന്തപുരം: ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ഒക്റ്റോബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ വിലവര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് നിര്‍മാതാക്കൾ. എല്‍ഇഡി ടിവി, വാഷിങ് മെഷീന്‍, റഫ്രിജറേറ്റര്‍ തുടങ്ങിയ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് 5 മുതൽ 8 ശതമാനം വരെയാണ് വില വർധിക്കുക.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിര്‍മാണത്തിനാവശ്യമായ ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, ക്രൂഡ് ഓയിലില്‍ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വില വർധിച്ചതാണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ. ഈ വർഷം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചത്.

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