പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം; കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. കലൂർ, മറൈൻ ഡ്രൈവ് മേഖലകളിലാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധനകൾ നടത്തുക എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

8000ഓളം പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലെ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവധി ഒഴിവാക്കി ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറണമെന്ന പ്രത്യേക നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

സിറ്റി പൊലീസിന് ഇന്നും നാളെയും രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ നിർബന്ധിത ഡ്യൂട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിൽ നാളെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 3 മണിവരെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്.
 

