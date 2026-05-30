ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട പ്രിൻസിപ്പലിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത സംഭവം; നടപടി പിന്വലിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം
May 30, 2026, 20:33 IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപമാനിച്ച് ഫെയ്സ്ബുക്കില് പോസ്റ്റിട്ട സ്കൂള് പ്രന്സിപ്പലിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത നടപടി പിന്വലിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ നിർദേശം. ആറ്റിങ്ങല് മോഡല് ഹയര് സെക്കൻഡറി സ്കൂള് പ്രിന്സിപ്പല് എസ്. ജവാദിനെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തതിരുന്നത്.
പരാതി നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഓഫീസോ ആയിരുന്നില്ല. പുറമേ നിന്നുളള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സസ്പെന്ഷന്. വിരമിക്കാന് രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് അധ്യാപകനെതിരേ നടപടിയെടുത്തത്. ഈ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് സസ്പെന്ഷന് പിന്വലിച്ചത്