പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഗതി അച്ഛൻ പറഞ്ഞുതരും; വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ച വിസ്മയ മോഹൻലാലിന് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 12:18 IST
വിസ്മയ

കൊച്ചി: ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയെയും ഭരണകൂട നിലപാടുകളെയും വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ മകൾ വിസ്മയ മോഹൻലാലിന് നേരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണം. പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വിസ്മയ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സൈബർ ആക്രമണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

​"പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഗതി എന്താണെന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരും, തുടക്കം തന്നെ പാളിയല്ലോ", "ലാലേട്ടന്റെ പേര് കളയാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്" തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള അധിക്ഷേപ കമന്റുകളാണ് വിസ്മയയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. മുൻപ് ലക്ഷദ്വീപ് വിഷയത്തിലും കേന്ദ്ര നിലപാടുകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ നടൻ പൃഥ്വിരാജിന് നേരെ നടന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാണ് ചിലരുടെ കമന്റുകൾ.

​അതേസമയം, ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്തിയ വിസ്മയയെ പിന്തുണച്ചും നിരവധിയാളുകൾ രംഗത്തെത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതികരണശേഷിയുള്ള നിലപാടുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ പക്ഷം.

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