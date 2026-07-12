'പ്രിയദർശിനി' ആഘാതമായി; ചാലക്കുടി-വാൽപ്പാറ റൂട്ടിലെ 65 വർഷത്തെ 'ചീനിക്കാസ്' സർവീസ് അവസാനിച്ചു: ബസിന് റീത്ത് വെച്ച് ജീവനക്കാരുടെ വിടപറച്ചിൽ
തൃശൂർ: കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 'പ്രിയദർശിനി' സൗജന്യ വനിതാ യാത്രാ പദ്ധതി സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്നു. യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമായിരുന്ന ചാലക്കുടി-വാൽപ്പാറ കാനനപാതയിൽ കഴിഞ്ഞ ആറര പതിറ്റാണ്ടായി (65 വർഷം) സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബസായ 'ചീനിക്കാസ്' സർവീസ് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ചു. ബസിന്റെ മുൻവശത്ത് റീത്ത് വെച്ചാണ് ജീവനക്കാരും ഉടമകളും തങ്ങളുടെ അവസാന യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയായ 'പ്രിയദർശിനി' കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സജീവമായതോടെ സ്വകാര്യ ബസുകളിലെ സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ദിവസേന 4,000 മുതൽ 4,500 രൂപ വരെ നഷ്ടം സഹിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി സർവീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു. ഇന്ധനച്ചെലവും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന ചെലവുകൾ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കാൻ ഇവർ നിർബന്ധിതരായത്.
"കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായ പ്രസ്ഥാനം പ്രിയദർശിനിയുടെ വരവോടെ പൂർണ്ണമായും തകർച്ചയിലായി. ആരോടും പരിഭവങ്ങളില്ല, പരാതികളില്ല. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ യാത്രക്കാർക്ക് നന്ദി മാത്രം," എന്നെഴുതിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡും ബസിന് മുന്നിൽ ജീവനക്കാർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ബസ് മുൻപ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഈ റൂട്ടിൽ ചീനിക്കാസ് ബസുകൾ മാത്രമായിരുന്നു യാത്രക്കാരുടെ പ്രധാന ആശ്രയം. കാടും മലയും വന്യമൃഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ അപകടകരമായ വഴിയിലൂടെ യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചിരുന്ന ഈ ജനപ്രിയ ബസ് സർവീസ് പെട്ടെന്ന് നിലച്ചത് മലയോര മേഖലയിലെ സ്ഥിരം യാത്രക്കാരെയും സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ റൂട്ടിൽ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഏതാനും സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്.