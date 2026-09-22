പിണറായി വിജയനും റിയാസിനുമെതിരെ അന്വേഷണം; ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ നടപടി
പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (CMRL) പണം നൽകിയെന്ന ഇടപാടാണ് കേസിന്റെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലം. ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കും തുടർന്നുള്ള നടപടികൾക്കും പിന്നാലെ CMRL–എക്സാലോജിക് ഇടപാടുകൾ അന്വേഷണ പരിധിയിലെത്തി.
എക്സാലോജിക്കിന് CMRL ഏകദേശം 2.78 കോടി രൂപ നൽകിയെന്നും ഇതിന് ആനുപാതികമായ സേവനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ആരോപണം. പിന്നീട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇഡി ഇടപാടുകൾ പരിശോധിച്ചത്. ഇഡി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഈ പണമിടപാടുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഏജൻസിയുടെ ആരോപണം.
ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പിണറായി വിജയന് 3.28 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത പ്രതിഫലം ലഭിച്ചതായും വീണ മുഖേനയാണ് പണം കൈമാറിയതായും ഇഡി ആരോപിച്ചത്. മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണമിടപാടുകളും ഹവാല ഇടപാടുകളും നടന്നുവെന്ന ആരോപണവും ഇഡി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇവ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളാണ്; കുറ്റം തെളിഞ്ഞതായി കോടതി വിധിയില്ല.
പിഎംഎൽഎയിലെ സെക്ഷൻ 66(2) പ്രകാരം അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഇഡി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പിണറായി വിജയൻ, വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഇഡിയുടെ ആവശ്യം. ഡിജിപിക്ക് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട് പിന്നീട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലേക്ക് കൈമാറി