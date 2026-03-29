യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ വിജയിപ്പിച്ചാല് വിദേശയാത്രാ വാഗ്ദാനം; സി പി ബാവ ഹാജിക്കെതിരെ കേസ്
Mar 29, 2026, 09:40 IST
മലപ്പുറം: തവനൂരില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ വിജയിപ്പിച്ചാല് സൗജന്യ വിദേശ യാത്ര ഓഫര് ചെയ്ത മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി പി ബാവ ഹാജിക്കെതിരെ കേസ്. തിരൂര് എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനം ഉണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്. പ്രസംഗത്തില് നേരത്തെ ജില്ലാ കളക്ടര് റിപ്പോര്ട്ട് തേടിയിരുന്നു.
തവനൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്വന്ഷനിലാണ് സി പി ബാവ ഹാജിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗള്ഫ് യാത്രയാണ് ബാവ ഹാജി ഓഫര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിഎസ് ജോയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല് ലീഡ് നല്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാണ് ഗള്ഫ് യാത്രയ്ക്കുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുക. 15 ദിവസത്തെ താമസം, പോക്കിനും വരവിനുമുള്ള ടിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ പാക്കേജായിരുന്നു ബാവ ഹാജിയുടെ ഓഫര്.