ഇഡിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം: ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം; ചികിത്സാ രേഖകൾ എവിടെയെന്ന് ചോദ്യം
തിരുവനന്തപുരം: എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും പൊലീസിനുമെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. കേസിൽ ആർക്കാണ് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റതെന്നും അതിന്റെ ചികിത്സാ രേഖകൾ എവിടെയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായെന്ന കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി സർക്കാരിനോട് കടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളിലെ വീഴ്ചകളും കോടതിയുടെ വിമർശനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കാണ് പരുക്കേറ്റതെന്നും അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്തെന്നുമുള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളും മെഡിക്കൽ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. കേസിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വീഴ്ചകളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവൺമെന്റ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റി പുതിയ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കടുത്ത പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.