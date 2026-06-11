വീണാ ജോർജിനെതിരായ പ്രതിഷേധം; വധശ്രമക്കുറ്റവും ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണ വകുപ്പും ഒഴിവാക്കി പൊലീസ് കുറ്റപത്രം

By  Metro Desk Jun 11, 2026, 16:52 IST
Veena George

കണ്ണൂർ: മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചുണ്ടായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധക്കേസിൽ നിർണായക തിരുത്തലുകളോടെ പൊലീസ് കോടതിയിൽ അന്തിമ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. എഫ്.ഐ.ആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വധശ്രമം (Attempt to Murder), ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് അക്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് അന്വേഷണസംഘം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

​സംഭവത്തിൽ വധശ്രമത്തിനോ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള അക്രമത്തിനോ തെളിവുകളില്ലെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് കൈയിൽ കരിങ്കൊടി മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നും ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

​ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് വകുപ്പുകൾ

​ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) പ്രകാരമുള്ള മറ്റ് നിയമനടപടികളുമായി പൊലീസ് മുന്നോട്ട് പോകും. കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന വകുപ്പുകൾ:

  • ​നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരൽ (Unlawful Assembly)
  • ​ലഹളയുണ്ടാക്കൽ (Rioting)
  • ​വഴിതടയൽ (Wrongful Restraint)
  • ​ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ (Assault on public servant)
  • ​റെയിൽവേ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ.

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 25-നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ചികിത്സാ പിഴവുകൾക്കെതിരെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് കെ.എസ്.യു പ്രവർത്തകർ മന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. തള്ളിക്കയറ്റത്തിനിടയിൽ മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിനും കൈയ്ക്കും പരിക്കേൽക്കുകയും തുടർന്ന് അവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കെ.എസ്.യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം.സി അതുൽ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പ്രവർത്തകരെയാണ് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് അന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടക്കത്തിൽ വധശ്രമത്തിന് കേസ് എടുത്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.

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