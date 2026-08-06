പാർലമെന്റിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധക്കൊടി; റിജിജു–ഖർഗെ വാക്പോര്, നടപടികൾ 14-ാം ദിവസവും സ്തംഭിച്ചു
പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും വീണ്ടും സ്തംഭിച്ചു. തുടർച്ചയായ 14-ാം ദിവസമാണ് പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത്. സിജെപി സമരത്തിലെ പൊലീസ് നടപടിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടും അയോധ്യ സംഭാവനക്കൊള്ള ആരോപണത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് തേടിയുമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇരുസഭകളിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത്.
സഭ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ചട്ടങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒരു അംഗം സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റംഗങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഒരേ വിഷയം ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിക്കരുതെന്നും സഭാ ചട്ടങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് റിജിജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ഒരേ വിഷയം ആവർത്തിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
അതേസമയം, അന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഖർഗെ മറുപടി നൽകി. എന്ത് പറയണം, എപ്പോൾ പറയണം എന്നത് തന്റെ അവകാശമാണെന്നും റിജിജുവിൽ നിന്ന് അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതിനിടെ, ആദായനികുതി നിയമം, പണം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിയമം, ധനകാര്യ നിയമം എന്നിവയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്ന ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തി. വനിതാ സംവരണ ബില്ലും മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലും മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ പാസാക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കിരൺ റിജിജു ചർച്ച നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.