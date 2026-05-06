പാചക വാതകവില വര്ധനവിൽ പ്രതിഷേധം; സംസ്ഥാനത്ത് ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്റോറന്റുകളും ഇന്ന് അടച്ചിടും
May 6, 2026, 08:09 IST
പാചകവാതക വില കുത്തനെ ഉയര്ത്തിയതില് പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്റോറന്റുകളും ബേക്കറികളും ഇന്ന് അടച്ചിടും. കേരള ഹോട്ടല് ആന്ഡ് റസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരമാണ് 24 മണിക്കൂര് സമരം. ഓണ്ലൈന് ഭക്ഷണ വിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി, വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി, ഓള് കേരള കാറ്ററേഴ്സ് അസോസിയേഷന്, ഹോസ്റ്റല് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് തുടങ്ങിയ സംഘടനകള് സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പാചകവാതക വിലവര്ധന പിന്വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പെട്രോളിയം കമ്പനികളുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്കും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഹോട്ടല് ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും ഇന്ന് മാര്ച്ചും ധര്ണ്ണയും നടത്തും.