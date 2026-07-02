ഗിരിജ ഗോപാലിന്റെ നിയമനത്തിൽ പ്രതിഷേധം; കേരള സർവകലാശാല സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസൽ അഡ്വ. തോമസ് എബ്രഹാം രാജിവച്ചു

By  Metro Desk Jul 2, 2026, 09:27 IST
കേരള സർവകലാശാല

കേരള സർവകലാശാലയിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസൽ നിയമനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിലവിലെ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസൽ അഡ്വ. തോമസ് എബ്രഹാം രാജിവച്ചു. വൈസ് ചാൻസലർ (വി.സി) ഇൻ-ചാർജ് പ്രൊഫ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ തനിക്കെതിരെ എടുത്ത നടപടികളിലും പുതിയ നിയമനത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജി. അഡ്വ. തോമസ് എബ്രഹാമിനെ മാറ്റി പകരം അഡ്വ. ഗിരിജ ഗോപാലിനെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസലായി വി.സി നിയമിച്ചതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.

​തന്റെ രാജിക്കത്ത് സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർക്ക് കൈമാറിയതായി അഡ്വ. തോമസ് എബ്രഹാം അറിയിച്ചു. വൈസ് ചാൻസലർക്കെതിരെ കടുത്ത പരാമർശങ്ങളാണ് രാജിക്കത്തിലുള്ളത്. തന്നെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ വി.സിക്ക് നിയമപരമായി യാതൊരു അധികാരവുമില്ലെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

പ്രധാന തർക്കം: കേരള സർവകലാശാലയുടെ 1977-ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരം സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസലിനെ നിയമിക്കാനും മാറ്റാനും ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റിന് മാത്രമാണെന്ന് തോമസ് എബ്രഹാം വാദിക്കുന്നു. സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കാതെ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട 'കേരള സർവകലാശാല ആക്ട് 1974-ലെ സെക്ഷൻ 10(13)' ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് വി.സി ഈ ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപം.

​കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളമായി കേരള സർവകലാശാലയുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസലായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു അഡ്വ. തോമസ് എബ്രഹാം. വി.സിയുടെ ഈ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടിക്കെതിരെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി താൽക്കാലിക വൈസ് ചാൻസലർ നടത്തുന്ന ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സിൻഡിക്കേറ്റിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം.

Tags

Share this story

Featured

You may like