പിഎസ്സി നിയമന തട്ടിപ്പ്: അന്വേഷണ ചുമതല ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് എസ് പിക്ക്; പരീക്ഷ കൺട്രോളറുടെ അന്വേഷണം മരവിപ്പിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ പിഎസ്സി നിയമന ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളിൽ പുതിയ നിർണായക തീരുമാനം. കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല പിഎസ്സി ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് എസ് പിക്ക് കൈമാറി. വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് പരീക്ഷ കൺട്രോളർക്ക് നൽകിയിരുന്ന അന്വേഷണ ചുമതല പൂർണ്ണമായി മരവിപ്പിക്കാൻ പിഎസ്സി ചെയർമാൻ തീരുമാനിച്ചു.
നേരത്തെ അന്വേഷണ ചുമതല പരീക്ഷ കൺട്രോളർക്ക് നൽകിയ ചെയർമാന്റെ നടപടിക്കെതിരെ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും കടുത്ത വിമർശനവും പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിരുന്നു. പരീക്ഷ കൺട്രോളർക്ക് ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതല കൂടിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു ചെയർമാൻ നൽകിയ വിശദീകരണമെങ്കിലും, ഇത് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും തട്ടിപ്പുകാരെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള നീക്കമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അംഗങ്ങൾ രംഗത്തുവന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന നിർണായക യോഗത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രത്യേകമായി ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് എസ് പിക്ക് കൈമാറാൻ തീരുമാനമായത്.
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ ചീഫ് തസ്തികകളിലേക്ക് നടത്തിയ വിവരണാത്മക പരീക്ഷയിൽ പത്ത് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താതെയാണ് റാങ്ക് പട്ടിക തയാറാക്കിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി നിയമനം ലഭിച്ചത് ഒരു ഇടതുസംഘടനാ നേതാവിനാണെന്നത് സംഭവം കൂടുതൽ വിവാദമാക്കി. വിവാദങ്ങൾ കടുത്തതോടെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന കമ്മീഷൻ യോഗം ഈ റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, പിഎസ്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പിഎസ്സിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമന ക്രമക്കേടിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി രംഗത്തുണ്ട്. പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പിഎസ്സി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.