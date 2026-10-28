പിഎസ്സി പരീക്ഷ തട്ടിപ്പ്; മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പി സതീഷ് അറസ്റ്റിൽ
തിരുവന്തപുരം: പിഎസ്സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടില് ആദ്യ അറസ്റ്റ്. മുന് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി സതീഷാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടില് നിന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് സതീഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ പരീക്ഷാ വിഭാഗം അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി ആര് ഹരി ഒളിവിലാണ്. പിഎസ്സിയില് പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പി സതീഷ്. വിവാദ പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിര്ണയ ചുമതലയും സതീഷിനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷമാണ് സതീഷ് വിരമിച്ചത്.
പിഎസ്സി ആസൂത്രണ ബോര്ഡ് ചീഫ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടില് ഉന്നതര് പ്രതികളായേക്കുമെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിര്ണായക തെളിവുകള് എസ്ഐടിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയര്മാന് എം ആര് ബൈജുവിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലും നിര്ണായകമാകും.
ഇന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ഐ ജി അജിതാ ബീഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല് നടക്കുന്നത്. പുതിയതായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത വില്ലേജ് ഓയില് ഇന്സ്പെക്ടര്, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫീസര് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോര് വെഹിക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടര് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് പരാതിയിലും കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. മൂന്ന് പിഎസ്സി അംഗങ്ങളെ നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു പിഎസ്സി അംഗത്തെ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. കേസില് കൂടുതല് കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനാണ് എസ്ഐടി നീക്കം. കൂടുതല് പരാതികളില് തെളിവ് ശേഖരിക്കുകയാണ് സംഘം.
പിഎസ്സി പരീക്ഷാക്രമക്കേട് കേസില് സര്ക്കാരിന് മെല്ലെപോക്കെന്ന വിമര്ശനം ഹൈക്കോടതി ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. പ്രധാന പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതും ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി എന്ത് അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യവും ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് നടപടി വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള എസ്ഐടി നീക്കം. പ്രധാന പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ച ഹൈക്കോടതി, പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കോടതി നടപടികള് തടസ്സമല്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.