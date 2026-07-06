പിഎസ്സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി തേടി വിജിലൻസ്
തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (പിഎസ്സി) നടത്തിയ പരീക്ഷകളിലെ മൂല്യനിർണയത്തിലും നിയമനങ്ങളിലും ഉയർന്നുവന്ന ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടി. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പിഎസ്സിക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്കായി വിജിലൻസ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ ഉന്നത തസ്തികകളിലേക്ക് നടത്തിയ പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണയത്തിലെ സുരക്ഷാവീഴ്ച, ഒൻപതോളം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ റാങ്ക് പട്ടിക തയാറാക്കൽ, കൺടീൻ അടക്കമുള്ള തസ്തികകളിലെ ബന്ധുനിയമന വിവാദങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നിലവിൽ വിജിലൻസിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനകളിൽ ചില തസ്തികകളിലെ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനകൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ വിജിലൻസ് തീരുമാനിച്ചത്.
പിഎസ്സി പോലെയുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന് മേൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിലെ നിയമപരമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഇതിനോടകം തന്നെ നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട്. പിഎസ്സി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത്തരം ക്രിമിനൽ നടപടികളിൽ നിന്നും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും നിയമപരമായ പരിരക്ഷയില്ലെന്നും അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം വിജിലൻസിന് അന്വേഷണം നടത്താമെന്നുമാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക നിയമോപദേശം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെയും അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ വിജിലൻസ് ഔദ്യോഗികമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും സർക്കാരിന് മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്.