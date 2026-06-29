പിഎസ്സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദാക്കും: പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനും തീരുമാനം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ സുപ്രധാന ഉന്നത തസ്തികകളിലേക്ക് കേരള പിഎസ്സി നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കർശന നടപടികൾക്ക് ഉത്തരവ്. വിവാദമായ പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദാക്കാനും അടിയന്തരമായി പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്താനും പിഎസ്സി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വിജിലൻസ് എസ്പിയുടെ (SP) നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്രമായ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ ചീഫ് (ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ), പേഴ്സ്പെക്ടീവ് പ്ലാനിങ് ഡിവിഷൻ ചീഫ്, പ്ലാനിങ് കോ-ഓർഡിനേഷൻ ഡിവിഷൻ ചീഫ് എന്നീ മൂന്ന് ഉന്നത തസ്തികകളിലേക്ക് 2023 ജൂലൈയിൽ നടത്തിയ പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷയിലാണ് അട്ടിമറി നടന്നത്. പരീക്ഷ എഴുതിയ 228 ഉദ്യോഗാർഥികളുടെയും ഉത്തരക്കടലാസുകളിൽ 9 മുതൽ 18 വരെയുള്ള തുടർച്ചയായ 10 ചോദ്യങ്ങൾ മൂല്യനിർണയം നടത്താതെ ഒഴിവാക്കിയാണ് പിഎസ്സി അന്തിമ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
മൂന്നാം റാങ്കുകാരനായ ഉദ്യോഗാർഥി വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒൺ-സ്ക്രീൻ മൂല്യനിർണയം നടത്തിയ ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ പകർപ്പ് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ ഗുരുതര വീഴ്ച പുറത്തുവന്നത്. ഇതിനിടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പോലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ, ഇതേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ ഒന്നാം റാങ്കുകാരന് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നിയമനം നൽകിയതും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.
പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പിഎസ്സി നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ വീഴ്ച ബോധ്യപ്പെടുകയും, തുടർന്ന് ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനും പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും ഉത്തരവിടുകയുമായിരുന്നു. പരീക്ഷയിലെ മാർക്കുകൾ പരിശോധിക്കാത്തതു വഴി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വലിയ അട്ടിമറി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് സംഘം അന്വേഷിക്കും. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ (KAT) ഇടപെടലുകളെയും തുടർ ഉത്തരവുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും ഇതിന്മേലുള്ള തുടർന്നുള്ള നിയമന പ്രക്രിയകൾ നടക്കുക.