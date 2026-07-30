പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ്: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു; അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൻ വിവാദമായ പി.എസ്.സി (Public Service Commission) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ആദ്യ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT). ഡി.ഐ.ജി അജിതാ ബീഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി എഫ്.ഐ.ആർ സമർപ്പിച്ചത്.
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ ഇന്റസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിഭാഗം ചീഫ് തസ്തികയിലേക്ക് നടന്ന പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പി.എസ്.സി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതികളാക്കിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, എഫ്.ഐ.ആറിൽ ആരുടെയും പേരുകൾ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
അന്വേഷണ നിഗമനം: 54 മാർക്കിന്റെ 10 ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മൂല്യനിർണയം നടത്താതെ ഒഴിവാക്കി എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ചോദ്യം ചെയ്യൽ: അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു.
രേഖകൾ കൈമാറി: ചോദ്യപേപ്പർ, ഉത്തരസൂചിക, മാർക്ക് ഷീറ്റ്, അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയടക്കം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് പി.എസ്.സി കൈമാറി.
പരീക്ഷയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനും അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.