15 പെണ്കുട്ടികളെയും ഒരു ആണ്കുട്ടിയെയും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്; കെ സുരേന്ദ്രന്
15 പെണ്കുട്ടികളെയും ഒരു ആണ്കുട്ടിയെയും രാഹുല് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിജെപി മുന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് കെ സുരേന്ദ്രന്. പരാതികള് പുറത്തുവരാതിരിക്കാന് അതിജീവിതകളില് സമ്മര്ദം ചെലുത്തിയെന്നും ബിജെപി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രന് ആരോപിച്ചു. ലൈംഗികപീഡനാരോപണം നേരിടുന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയുടെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നത് തെളിവുകള് നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രന് ആരോപിച്ചു. മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും കേരളത്തിന് കേട്ടുകേള്വിയില്ലാത്ത സംഭവമാണിതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാഹുലിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് കോണ്ഗ്രസില് പുതിയതായി രൂപംകൊണ്ട അധോലോക സംഘമാണെന്നും ബിജെപി മുന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് ആരോപിച്ചു. അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിലൂടെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകള് ഒരുക്കുകയാണോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുകയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തികയും ചെയ്തു കെ സുരേന്ദ്രന്. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യമാണ് നടന്നതെന്നും ഇരകള് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ഗുരുതരമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവരുന്നതെന്നും ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.
”ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് കേട്ടുകേള്വിയില്ലാത്ത സംഭവമാണിത്. അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിലൂടെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകള് ഒരുക്കുകയാണോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുകയാണ്. രാഹുലിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് കോണ്ഗ്രസില് പുതിയതായി രൂപംകൊണ്ട അധോലോക സംഘമാണ്.
രാഹുല് മുങ്ങിയതിന് പിന്നില് ഉന്നതരുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാണെന്ന് കൂടി കെ സുരേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു. രാഹുലിന് എതിരായി മുന്പ് വന്നിട്ടുള്ള പല കേസുകളിലും സംരക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും പെണ്കുട്ടികളെ പോലെ ഒരു ആണ്കുട്ടിയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സംഭവത്തിന്റെയും തെളിവുകള് പൊലീസിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും കെ സുരേന്ദ്രന് പറയുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിനു പിന്നിലുള്ള എല്ലാവരെയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം. എംഎല്എ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല എന്ന പ്രതികരണം വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നും ആരൊക്കെയോ അദ്ദേഹത്തെ മുങ്ങാന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും കെ.സുരേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു. സാധാരണ കേസുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെയല്ല ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്നും ബിജെപി മുന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് പറഞ്ഞു.