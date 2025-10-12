സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴക്ക് സാധ്യത; അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനും അതിനോട് ചേർന്ന വടക്കൻ കേരളതീരത്തിനും മുകളിലായി നിലനിൽക്കുന്ന ചക്രവാതചുഴിയുടെ സ്വാധീന ഫലമായാണ് മഴ തുടരുന്നത്.
ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതായി മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ മത്സ്യബന്ധന വിലക്ക് തുടരുകയാണ്.
കഴഞ്ഞ ദിവസം തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും അതിനോടു ചേര്ന്ന വടക്കന് കേരളതീരത്തിനും മുകളിലായി ചക്രവാതചുഴി നിലനില്ക്കുന്നതിനാൽ ഒക്ടോബര് 11 മുതല് 15 വരെ കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ / മിതമായ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മഴയോടൊപ്പം മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആളുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന അറിയിപ്പും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.