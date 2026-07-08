സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില്‍ വീണ്ടും മാറ്റം; മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ റെഡ് അലേര്‍ട്ട്

By  Metro Desk Jul 8, 2026, 19:11 IST
Hevy Rain

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. മൂന്ന് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

​അലേർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ:

റെഡ് അലേർട്ട്: മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് (ഈ ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്).

ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്: എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട്.

യല്ലോ അലേർട്ട്: പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം.

​വരും ദിവസങ്ങളിലും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ:

മലയോര മേഖലകളിൽ താമസം: ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ പകൽ സമയത്തുതന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കണം.

താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: സ്ഥിരമായി വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ തയാറാകണം.

യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക: മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നദികളോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളോ മുറിച്ചുകടക്കരുത്. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, മലയോര മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.

കാറ്റിനെതിരെ ജാഗ്രത: ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും, അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങളും പോസ്റ്റുകളും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയും വേണം.

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