സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരും; ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട്:ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരും. ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകള്ക്ക് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. ശക്തമായ മഴ സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്.
നാളെ അഞ്ച് ജില്ലകള്ക്കും കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് നാളെ യെല്ലോ അലേര്ട്ടുള്ളത്. വെള്ളിയാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ഇന്നും നാളെയും കേരള- കര്ണാടക- ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 35 മുതല് 45 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളില് കേരള-കര്ണാടക- ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നല്കുന്ന പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം;
23/09/2026: തമിഴ്നാട് തീരം, ഗള്ഫ് ഓഫ് മന്നാര്, കന്യാകുമാരി പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
24/09/2026 മുതല് 26/09/2026 വരെ: വടക്കന് തമിഴ്നാട് തീരത്ത് മണിക്കൂറില് 45 മുതല് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 65 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത.
24/09/2026 & 25/09/2026: തെക്കന് തമിഴ്നാട് തീരം, ഗള്ഫ് ഓഫ് മന്നാര് അതിനോട് ചേര്ന്ന കന്യാകുമാരി പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
26/09/2026 വരെ: മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് മണിക്കൂറില് 50 മുതല് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 70 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 22) വടക്കന് - തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
സെപ്റ്റംബര് 23-ന് മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, അതിനോട് ചേര്ന്ന വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവിടങ്ങളില് കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറില് 55-65 കി.മീ. വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 75 കി.മീ. വരെയും വര്ധിക്കാനും ഈ കാലാവസ്ഥ സെപ്റ്റംബര് 24-ന് വൈകുന്നേരം വരെ തുടരാനും സാധ്യത.
സെപ്റ്റംബര് 23-ന് തെക്കന് ഒഡീഷ - വടക്കന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 55-65 കി.മീ. വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനും ഇത് സെപ്റ്റംബര് 24-ന് വൈകുന്നേരം വരെ തുടരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബര് 23 & 24 തീയതികളില് പശ്ചിമ ബംഗാള്, തെക്കന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത.
സെപ്റ്റംബര് 25 ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 45 മുതല് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 65 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
സെപ്റ്റംബര് 25 ന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ ഭാഗങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
സെപ്റ്റംബര് 26 ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരം, മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 45 മുതല് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 65 കിലോമീറ്റര് വരെയും, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, മധ്യ കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
23/09/2026 & 24/09/2026: മധ്യ കിഴക്കന് അറബിക്കടലില് മണിക്കൂറില് 35 മുതല് 45 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
മേല്പ്പറഞ്ഞ തീയതികളില് ഈ പ്രദേശങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടുള്ളതല്ല.