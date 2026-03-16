നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ആർ ശ്രീലേഖ; ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ആദ്യ ഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 47 സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മത്സരിക്കും. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ആർ ശ്രീലേഖയും മഞ്ചേശ്വരത്ത് കെ സുരേന്ദ്രനും മത്സരിക്കും
ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പാലക്കാട് സ്ഥാനാർഥിയാകും. പത്മജ വേണുഗോപാലാണ് തൃശ്ശൂരിലെ സ്ഥാനാർഥി. അഡ്വ. ജോർജ് കുര്യൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലും പാലായിൽ ഷോൺ ജോർജും പൂഞ്ഞാറിൽ പിസി ജോർജും കഴക്കൂട്ടത്ത് വി മുരളീധരനും കാട്ടാക്കടയിൽ പികെ കൃഷ്ണദാസും മത്സരിക്കും
ബിജെപി ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക
കാട്ടാക്കട - പി കെ കൃഷ്ണദാസ്
മഞ്ചേശ്വരം - കെ സുരേന്ദ്രൻ
ഉദുമ -മനുലാൽ മേലോത്ത്
കാഞ്ഞങ്ങാട് - ബൽരാജ് എം
പയ്യന്നൂർ - എ പി ഗംഗാധരൻ
അഴീക്കോട് - കെ കെ വിനോദ് കുമാർ
കണ്ണൂർ - സി രഘുനാഥ്
മാനന്തവാടി - പി ശ്യാം രാജ്
സുൽത്താൻബത്തേരി- കവിത എ എസ്
വടകര - അഡ്വ. കെ ദിലീപ്
കുറ്റ്യാടി - രാമദാസ് മണലേരി
നാദാപുരം - സി പി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ
കൊയിലാണ്ടി - സി ആർ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ
പേരാമ്പ്ര - എം മോഹനൻ മാസ്റ്റർ
ബാലുശ്ശേരി - സി പി സതീശൻ
എലത്തൂർ - ടി ദേവദാസ്
കോഴിക്കോട് നോർത്ത് - നവ്യ ഹരിദാസ്
കോഴിക്കോട് സൗത്ത് - ടി റനീഷ്
ബേപ്പൂർ - അഡ്വ. കെ പി പ്രകാശ് ബാബു
കുന്നമംഗലം - വി കെ സജീവൻ
ഷൊർണൂർ - സങ്കു ടി ദാസ്
ഒറ്റപ്പാലം - മേജർ രവി
മലമ്പുഴ - സി കൃഷ്ണകുമാർ
പാലക്കാട് - ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ
ചേലക്കര - കെ ബാലകൃഷ്ണൻ
മണലൂർ - അഡ്വ. കെ കെ അനീഷ് കുമാർ
തൃശൂർ - പത്മജ വേണുഗോപാൽ
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട -സന്തോഷ് ചെറക്കുളം
ദേവികുളം - എസ്. രാജേന്ദ്രൻ
പാലാ - ഷോൺ ജോർജ്
വൈക്കം- കെ അജിത്ത്
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി - അഡ്വ. ജോർജ് കുര്യൻ
പൂഞ്ഞാർ - പി സി ജോർജ്ജ്
അമ്പലപ്പുഴ -അരുൺ അനിരുദ്ധൻ
ഹരിപ്പാട് - സന്ദീപ് വാചസ്പതി
ചെങ്ങന്നൂർ - എം വി ഗോപകുമാർ
തിരുവല്ല - അനൂപ് ആന്റണി ജോസഫ്
കരുനാഗപ്പള്ളി -വി എസ് ജിതിൻ ദേവ്
കുന്നത്തൂർ - രാജി പ്രസാദ്
കൊട്ടാരക്കര - ആർ രശ്മി
ചാത്തന്നൂർ - ബി ബി ഗോപകുമാർ
ആറ്റിങ്ങൽ - അഡ്വ. പി സുധീർ
നെടുമങ്ങാട് - യുവരാജ് ഗോകുൽ
കഴക്കൂട്ടം - വി മുരളീധരൻ
വട്ടിയൂർക്കാവ് - ആർശ്രീലേഖ
നേമം - രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
പാറശ്ശാല - അഡ്വ. ഗിരീഷ് നെയ്യാർ