പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയും എ.കെ. ശശീന്ദ്രനും; ഇടതുമുന്നണിയിൽ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ സജീവം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കളായ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയും എ.കെ. ശശീന്ദ്രനും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി സൂചന. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും മുന്നണി ബന്ധങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാണ് ഇരു നേതാക്കളും ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ (LDF) പ്രമുഖ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളായ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കുന്നത് മുന്നണിയിലെ ശക്തിപ്രകടനങ്ങളെയും ഭാവി തീരുമാനങ്ങളെയും സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയുമായും മുന്നണിയിലെ പ്രാതിനിധ്യവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ പാർട്ടി എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് നേതാക്കൾ എത്തിയതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ.