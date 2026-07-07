റെഡ് അലർട്ട്: വയനാടും കോഴിക്കോടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി; ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യത
കോഴിക്കോട്/കൽപ്പറ്റ: കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് (റെഡ് അലർട്ട്) പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ (ജൂലൈ 8, ബുധനാഴ്ച) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാലും ശക്തമായ കാറ്റിനും വെള്ളക്കെട്ടിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാലും അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അവധി ഉത്തരവിറക്കിയത്.
അവധി ബാധകമായവ: അങ്കണവാടികൾ, മദ്രസകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതപഠന ക്ലാസുകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും.
അവധി ബാധകമല്ലാത്തവ: റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ഈ അവധി ബാധകമല്ല.
പരീക്ഷകൾ: മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്കും പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം
അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കളക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു. പുഴകളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലോ കുളിക്കാനോ മീൻപിടിക്കാനോ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല. മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകളും അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത മറ്റ് യാത്രകളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അവധി തുടരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.