ഏഴ് ഡാമുകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്; വലിയ ഡാമുകളിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനിടെ ഏഴ് ഡാമുകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കെഎസ്ഇബിക്ക് കീഴിലുള്ള മൂഴിയാർ, കല്ലാർക്കുട്ടി, ഇരട്ടയാർ, ലോവർ പെരിയാർ, പെരിങ്ങൽക്കുത്ത്, കുറ്റ്യാടി ഡാമുകളിലും ജലസേചന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മലങ്കര ഡാമിലുമാണ് റെഡ് അലർട്ട്. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.
അതേസമയം, വലിയ ഡാമുകളായ ഇടുക്കി, മലമ്പുഴ, ബാണാസുര സാഗർ, ഇടമലയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ആശങ്കാജനകമായ നിലയിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അറിയിച്ചു. ഈ ഡാമുകൾക്ക് ഉയർന്ന സംഭരണശേഷിയുള്ളതിനാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മഴ തുടർന്നാലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിനിടെ ജലസേചന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പാലക്കാട് മംഗലം ഡാമിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും തുടരുകയാണ്. റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡാമുകളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു. ഡാമുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അധികൃതരുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കോ ഉടൻ മാറണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.