വയനാടും കോഴിക്കോടും റെഡ് അലർട്ട്; കള്ളാടിയിൽ 265 മില്ലീമീറ്റർ മഴ; കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ വടക്കൻ കേരളം
കൽപ്പറ്റ: വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം അതിതീവ്രമായി തുടരുന്നതിനിടെ വയനാട് കള്ളാടി മേഖലയിൽ വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ. മേപ്പാടി-ചൂരൽമല റോഡിൽ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന അനാക്കാംപൊയിൽ-കള്ളാടി-മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. നിർമാണ തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ക്യാമ്പുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും മുകളിലേക്കാണ് മണ്ണും ചെളിയും ഇടിഞ്ഞുവീണത്.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാനും തൊഴിലാളികളെ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് രക്ഷപെടുത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുപ്പതോളം തൊഴിലാളികൾ അപകടസമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ നൽകുന്ന വിവരം. ഇനിയും നിരവധി ആളുകൾ മൺകൂനയ്ക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ഭീതിയുമുണ്ട്. ജെ.സി.ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളും മണ്ണടിയിലായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഫയർഫോഴ്സ്, പോലീസ്, എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് (ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന) എന്നിവരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് പ്രദേശത്ത് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മന്ത്രിമാരും ജില്ലാ കളക്ടറും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: റെഡ് അലർട്ട്
വയനാട് കള്ളാടി മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 265 മില്ലീമീറ്റർ എന്ന അതിശക്തമായ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വരും മണിക്കൂറുകളിലും മഴ കനക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- റെഡ് അലർട്ട് (തീവ്ര ജാഗ്രത): വയനാട്, കോഴിക്കോട്
- ഓറഞ്ച് അലർട്ട് (ശക്തമായ ജാഗ്രത): കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, മലപ്പുറം
ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മലയോര മേഖലകളിൽ ഉള്ളവർ അടിയന്തരമായി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.