300 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി മുന്നറിയിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയും മഴക്കുറവും കാരണം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്നും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി (KSEB) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയിൽ 300 മുതൽ 400 മെഗാവാട്ട് വരെ അധിക വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
ദേശീയ പവർ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ (Power Exchange) നിന്ന് ആവശ്യമായ അളവിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ഉപഭോഗത്തിലെ വർദ്ധനവ്: അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയർന്നതോടെ ഏസി, ഫാൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചതാണ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നത്.
വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ്: ആവശ്യമുള്ളത്ര വൈദ്യുതി പുറത്തുനിന്ന് ലഭിക്കാത്തപക്ഷം ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭാഗികമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരും.
അഭ്യർത്ഥന: വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതൽ രാത്രി 11 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുതെന്നും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം സ്വയം ക്രമീകരിച്ച് സഹകരിക്കണമെന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.