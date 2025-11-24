എൽഡിഎഫുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിച്ചു; നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി തൃശ്ശൂർ മേയർ

By MJ DeskNov 24, 2025, 10:21 IST
varghese

ഉടമ്പടി പ്രകാരം എൽഡിഎഫുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിച്ചെന്ന് തൃശ്ശൂർ മേയർ എംകെ വർഗീസ്. സ്വന്തം ഡിവിഷനിൽ ആര് ജയിക്കണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് തന്റെ കുടുംബം കോൺഗ്രസ് കുടുംബമാണെന്നായിരുന്നു എംകെ വർഗീസിന്റെ മറുപടി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചനയും എംകെ വർഗീസ് നൽകി

അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും 24 പേരും ആയപ്പോൾ താൻ നിർണയിക്കണമായിരുന്നു ആര് മേയർ ആകുമെന്ന്. അങ്ങനെ സാഹചര്യം വന്നുപോയതാണ്. താൻ കോൺഗ്രസുകാരനാണെങ്കിലും നാടിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഭരണം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മാത്രമേ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വികസനം എത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 

അങ്ങനെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം ചേർന്നതെന്ന് എംകെ വർഗീസ് പറഞ്ഞു. സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും അംഗീകാരം തരുന്ന, ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഏതിനോട് ചേരാനും തയ്യാറാണെന്നും എംകെ വർഗീസ് പറഞ്ഞു

